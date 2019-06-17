2019/06/17 | 18:19

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عاجل | ميدل إيست آي: الرياض توقف تنفيذ الإعدام في أحد المحكومين بعد اتصال جاريد كوشنر بولي العهد السعودي

عاجل | ميدل إيست آي: الرياض توقف تنفيذ الإعدام في أحد

المحكومين بعد اتصال جاريد كوشنر بولي العهد السعودي

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