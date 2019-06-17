2019/06/17 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علم موقع النعيم نيوز أنه من المقرر ان يزور أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، يوم الأربعاء المقبل، العاصمة بغداد في زيارة رسمية.وذكر مسؤول دبلوماسي عراقي في تصريح صحفي، أن “أمير الكويت سيزور بغداد بعد غد الأربعاء، في زيارة يلتقي خلالها رؤوساء الجمهورية والوزراء والنواب”، مبيناً أن “أزمة واشنطن وطهران ستكون حاضرة في الملفات …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول أعمال زيارة أمير الكويت إلى بغداد الأربعاء النعيم نيوز.

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