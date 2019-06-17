وكيل “بيل” ينفي اهتمام بايرن ميونخ بضم اللاعب

2019/06/17 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، حقيقة العرض المقدم من بايرن ميونخ الألماني، لضم اللاعب الويلزي.وكانت تقارير صحفية قد أفادت برغبة النادي البافاري في التعاقد مع الدولي الويلزي على سبيل الإعارة، مع التكفل بدفع راتبه كاملًا.وخلال تصريحات مقتضبة لشبكة “ESPN”، نفى وكيل بيل، وصول أي عرض من البايرن، واصفًا...

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