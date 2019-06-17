اغتيال سياسي لعضو بحزب ميركل مؤيد اللاجئين العراقيين في المانيا

2019/06/17 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت النيابة العامة الفدرالية الألمانية المكلفة الجرائم ذات الدوافع السياسية والدينية المتطرفة الاثنين توليها التحقيق في جريمة قتل سياسي الماني مؤيد لاستقبال اللاجئين العراقيين، بعد الاشتباه بدوافع سياسية وراء الجريمة التي لم تُكشف ملابساتها بعد.وأعلنت الشرطة السبت توقيف رجل يبلغ 45 عاما للاشتباه بتورطه في مقتل فالتر لوبكي رئيس قطاع كاسل (شمال شرق فرانكفورت)...

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