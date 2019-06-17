مارادونا يهاجم لاعبي المنتخب الارجنتيني :” لقد أهانوا قميص المنتخب”

2019/06/17 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، لاعبي منتخب بلاده، بعد البداية السيئة لراقصي التانجو في بطولة كوبا أمريكا 2019، بالخسارة أمام كولومبيا بهدفين دون رد.وقال مارادونا في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية “لقد أضاع اللاعبون هيبة منتخب الأرجنتين، لدرجة تشعرني بأن فريق مملكة تونجا قادر على الفوز علينا”.وأضاف “ما الذي تبقى...

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