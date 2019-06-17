رئيس البرلمان يوجه بالإسراع في صرف مستحقات أجور المحاضرين

2019/06/17 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بالإسراع في صرف مستحقات المحاضرين بجميع المحافظات.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان صحفي تلقت "العهد نيوز" نسخة

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