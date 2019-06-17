ناد إسباني يقترب من خطف

2019/06/17 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

بعد تصدر اسم جواو فيليكس لعناوين الصحف البرتغالية الموسم الماضي، باعتباره الموهبة الكبرى القادمة، ودخول كبرى أندية أوروبا على الخط للتعاقد معه، فاجأ

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