لجنة الخدمات النيابية تدعو إلى إزالة التجاوزات على منظومة الكهرباء

2019/06/17 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة الخدمات النيابية الى تشكيل قوة أمنية لحماية شبكة الكهرباء وإزالة تجاوزات الجهات السياسية والعشائرية على المنظومة.

وقالت عضو اللجنة سهام الموسوي في تصريح، إن أزمة الكهرباء لا تكمن في كمية الإنتاج، وإنما بالتجاوزات على شبكة الكهرباء في مختلف المحافظات، وعدم وجود شبكات خطوط ناقلة، مشيرة الى ان هذه التجاوزات تتطلب تدخلا من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والجهات الأمنية بالتعاون مع وزارة الكهرباء لإزالة التجاوزات.

واوضحت الموسوي، أن لجنة الخدمات ستطالب بتشكيل قوة أمنية مكونة من الجهات الأمنية ووزارة الكهرباء، لحماية شبكات الطاقة، مشددة على ضرورة اتخاذ موقف حاسم من قبل القوات الأمنية لإزالة تجاوزات الجهات السياسية والعشائرية على المنظومة.

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