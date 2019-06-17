لبنان يحبط مخططا لـ “داعش” لاستهداف دور عبادة

2019/06/17 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت القوى الأمنية اللبنانية، اليوم الاثنين، أنها تمكنت في عملية نوعية، من توقيف أحد عناصر “داعش”، خطط لاستهداف إحدى الكنائس والمساجد على غرار هجوم سريلانكا.وقالت قوى الأمن في بيان، إنها “أوقفت المدعو “ز.م.”، مواليد العام 1999، سوري الجنسية، مقيم في بلدة ياطر جنوب لبنان، ينشط على مواقع التواصل الاجتماعي في

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