2019/06/17 | 18:24

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الأمن الوطني يعلن تفاصيل عملية إحباط ما يسمى بـ"غزوة رمضان"

بغداد/..



أعلن جهاز الأمن الوطني، الاثنين، عن تفاصيل عملية إحباط ما يسمى بـ"غزوة رمضان" الإرهابية.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، ان "عناصر جهاز الأمن الوطني، نجحوا في إجهاض ما تسمى بـ "غزوة رمضان" الإرهابية، من خلال تنفيذ عملية "صيد الضباع" الاستثنائية التي أسفرت عن تفكيك شبكة متشعبة تمتد من شمال البلد وغربه وصحاريه حتی جنوب بغداد".

وأشار إلى أن العملية جاءت "بعد أن حاول الإرهابيون افتتاح مضافات في بعض هذه المناطق لغرض تنفيذ عمليات إرهابية خططوا لها وكانوا ينوون تنفيذها خلال شهر رمضان هذا العام".

ولفت إلى أن "عملية الصيد الضباع، أسفرت عن القاء القبض على قيادات مؤثرة في تنظيم داعش الإرهابي أهمها (الإرهابي علي احمد عبود، والي الجنوب، والإرهابي وليد خالد جاسم، إداري عام الولاية، والإرهابي دایم کریم عداي، مجهز عام الولاية، والإرهابي فلاح حسن كليب، مسؤول القتلى والمعتقلين، وهو هارب من سجن أبو غريب)".

وأضاف البيان أسماء المقبوض عليهم وهم "الارهابي محمد علي جليل، فني عام الولاية، والارهابي خالد عبد خليل إبراهيم، إداري القاطع، والإرهابي محمود شاكر علي، أمر كتيبة الكراغول، والارهابي يوسف أحمد محمود، انغماسي".

ونوه إلى الاستيلاء على ما بحوزة تلك العناصر من أسلحة وكواتم، وصواعق، ومواد تفجير، وأجهزة اتصال تستخدم لفتح مضافات وأعمال إرهابية مختلفة.

وفي وقت سابق ، أعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة يحيى رسول يحيى رسول، عن إحباط "غزوة رمضان" وإلقاء القبض على قادة داعش الإرهابي، بينهم ما يسمى بوالي الجنوب.

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