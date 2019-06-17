الديمقراطي الكردستاني يحدد موقفه من ملفين بالحكومة الاتحادية

2019/06/17 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، عن موقفها من حسم ملف الكابينة الوزارية والهيئات المستقلة.

وقال النائب عن الكتلة بشار الكيكي “ندعم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي باي اتجاه يراه هو مناسباً، لحسم ملف استكمال الكابينة الوزارية وملف الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة”.

وأكد الكيكي انه “لم ولن نكون من المعطلين لحسم هذين الملفين المهمين، بل نحن من الداعمين للإسراع بحسمها، لما لها من أهمية قصوى وعلاقة مباشرة بتوفير الخدمات ومتطلبات العراقيين”.

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