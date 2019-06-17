حداد يبحث في طهران تشكيل لجان نيابية مشتركة لاستثمار التعاون بين البلدين

2019/06/17 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم الاثنين، في طهران مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن القومي في مجلس شورى الإيراني حشمت الله فلاحت، عددا من الملفات والقضايا التي تتعلق بتوسيع نطاق التعاون البرلماني بين الجانبين.

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