البصريون يعلنون يوم عودة الاحتجاجات تحت شعار (راجعيلكم)

2019/06/17 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلن ابناء محافظة البصرة، الاثنين، عن تحديد يوم 20 حزيران الجاري لعودة الاحتجاجات تحت شعار (راجعيلكم).وذكر منظم التظاهرات ان “العودة الى الاحتجاجات وفاء لدماء الشهداء و ان التظاهرات سلمية ولا تنتمي أي جهة سياسية او حزب وان عودتها ستكون بقوة لعدم الاستجابة الى أي من المطالب السابقة”.واكد ان “الرد سيكون […]

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