2019/06/17 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير حداد، الاثنين، مع رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، توسيع التعاون المشترك بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، فيما ثمن الأخير مواقف العراق تجاه الجمهورية الاسلامية.التقى وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “وفد مجلس النواب العراقي برئاسة بشير حداد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاريجاني يثمن موقف العراق في قمة مكة أزاء الجمهورية الاسلامية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاريجاني يثمن موقف العراق في قمة مكة أزاء الجمهورية الاسلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).