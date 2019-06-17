تقديرا لبطولات المارينز وعوقه بالعراق طلاب مدرسه يجمعون اموالا لشراء كلب له ترجمة خولة الموسوي

2019/06/17 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمع أطفال مدرسة اموالا لمارينز شارك بغزو اللعراق وتم عوقه بنيران العراقي ويدعىأندرو بيرنز من ولاية نيوجرسي لغرض شراء كلبه يرافقه بعد تخلي اهله عنه حسبما ذكرت قناة فوكس نيوز الامريكية قبل قليل

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