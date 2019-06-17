منح (٢٢٤ ) هوية خاصة بجرحى القوات الامنية في وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي بالبصرة

2019/06/17 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شعبة الأمن والمعلومات التابعة لديوان محافظة البصرة، منح (٢٢٤ ) هوية خاصة بجرحى القوات الامنية من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، والحشد الشعبي لغرض العلاج مجانا في المؤسسات الصحية الحكومية.وذكر مسؤول شعبة الأمن والمعلومات في الديوان، “المقدم علي عبود مهدي” في بيان ” ان الهوايات تمنح وفق قرار مجلس المحافظة وتوجيهات رئيس الحكومة التنفيذية […]

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