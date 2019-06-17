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عبد المهدي يشكر بوتين على مواقفه الداعمة للعراق


عبد المهدي يشكر بوتين على مواقفه الداعمة للعراق
2019/06/17 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

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