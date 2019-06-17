الحلبوسي يوجه المالية للإسراع بصرف أجور المحاضرين

2019/06/17 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، بالإسراع في صرف مستحقات أجور المحاضرين بجميع المحافظات.وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني NNC” إن “رئيس مجلس النواب استقبل اليوم، وكيل وزير المالية وكالة ماهر حماد، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي”.وأضاف انه “جرى […]

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