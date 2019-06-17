الجبوري :إيقاف الإجراءات المتعلقة بنقل النفايات والمخلفات الإشعاعية

2019/06/17 | 18:32

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بغداد:سومر نيوز

اعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة إبراهيم الجبوري عن إيقاف الإجراءات المتعلقة بنقل النفايات و...

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