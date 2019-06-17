“بالفيديو” ميسان تسجل حرائق جديدة التهمت محاصيل زراعية في قرية أبو غرب

2019/06/17 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق التهمت نيران ضخمة محاصيل زراعية في قرية أبو غرب بمحافظة ميسان.ويسجل العراق بشكل شبه يومي خسائر مادية كبيرة بسبب الحرائق المتكررة التي تطال محاصيل زراعية في محافظات مختلفة تسبب بهلاك الاف الدونمات الزراعية.

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