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شاهد بالفيديو.. بالمباشر - بعد موسم السيول .. العراق يواجه الجفاف


شاهد بالفيديو.. بالمباشر - بعد موسم السيول .. العراق يواجه الجفاف
2019/06/17 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: 4rRJK1gLoBM

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