لزال العراق وسيبقى الشاغل الاول للعالم ..كتاب امريكي جديد عن ثورة الجوع ودور العراق ترجمة خولة الموسوي

2019/06/17 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتاب جديد اعلنت عنه نيويورك تايمز اليوم الاثني لمؤلفته سوزان كولينز ، باسم “ألعاب الجوع” ، المقرر إطلاقها في العام المقبل .ويتناول الكتاب غزو العراق وتأثير ذلك على العالم باسره وقالت كولينز إنها حصلت على فكرة عن المسلسل عند تقليب القنوات الفضائية والمحلية وبين برامج تلفزيون الواقع وقطاع الأخبار حول الصراع في العراق.فأعطاها...

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