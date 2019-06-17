2019/06/17 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أكد الاتحاد الأوروبي استمرار التزامه بالاتفاق النووي مع إيران، بناء على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على ضرورة مواصلة إيران تطبيق الصفقة.الاتحاد الأوروبي: هدفنا الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وعليها تطبيق التزاماتها إيران تتوعد برفع مستوى تخصيب اليورانيوم مع انتهاء مهلة الستين يوما وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الأوروبي: هدفنا الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وعليها تطبيق التزاماتها وكالة خطوة برس.

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