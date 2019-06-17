مصرع عنصر في الحشد الشعبي في حادث سير قرب خانقين

2019/06/17 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي عنصر في الحشد الشعبي مصرعه في حادث سير شمال شرق بعقوبة اليوم .وقال مصدر محلي في ديالى لمراسل وكالة وطن للانباء ان عنصرا في الحشد الشعبي لقي حتفه اثر تصادم دراجته النارية بمركبة على طريق رئيسي قرب قضاء خانقين شمال شرق بعقوبة .

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