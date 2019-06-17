تقرير لـ”يس عراق” تردي واقع الكهرباء يطيح بمشروع “الخصخصة” في بغداد ويكشف فساد القائمين عليه

2019/06/17 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق ربما انتهت مشكلة الكهرباء بعد تطبيق مشروع “الخصخصة” في بعض مناطق بغداد حتى بات الفرق واضحا وردة الفعل مختلفة بين الاوساط الشعبية التي عاشت تلك التجربة واستغنت عن المولدات الاهلية والخاصة.ولكن بعد عامين او أكثر من تنفيذ مشروع الخصخصة عاد تردي واقع الكهرباء في بعض المناطق ليطيح “براحة” الاهالي ويصادر استقرار […]

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