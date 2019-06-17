السوداني يحذر من المحاصصة و “تقاسم المغانم“ في إختيار الدرجات الخاصة

2019/06/17 | 18:43

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، تفاصيل لقاء الأخير بمبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تقلت (بغداد اليوم)، نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء عادل ع

بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم _ ديالى

كشف عضو مجلس ديالى رعد المسعودي، اليوم الأثنين، عن وقوف "قوى متنفذة" وراء هجمات مسلحة طالت "بزايز" بهرز بهدف تخويف الإهالي هناك وفرض سيطرتها على الأراضي والمساحات الخضراء.

وقال المسعودي في حديث لـ(بغداد ا

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