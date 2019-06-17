2019/06/17 | 18:44

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ارتفاع صادرات ايران غير النفطية مقارنة بالعالم الماضي

الاثنين

17

حزيران

2019 :

06:25 pm

23

اعلنت دائرة الجمارك الإيرانية ارتفاع صادرات ايران غير النفطية في

الشهرين الماضيين بنسبة ٨٪؜ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

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