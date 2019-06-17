صفقة تبادلية في حراسة المرمى بين برشلونة وفالنسيا

2019/06/17 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية النقاب عن وجود صفقة تبادلية بين برشلونة ومواطنه الاسباني فالنسيا في فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يقترب من الاتفاق مع فالنسيا على بيع الحارس الهولندي ياسبر سيليسين لفريق ملعب المستايا بشكل نهائي .

وسيحصل البارسا على مبلغ 25 مليون يورو نظير بيع الهولندي لفالنسيا وهي القيمة المالية التي حددها الطرفان في المفاوضات .

ولن يأخذ البارسا المال نقدا حيث سيمنح فالنسيا خدمات حارسه البرازيلي نيتو للفريق الكتالوني في صفقة تبادلية واضحة في حارس المرمى .

وشددت الصحيفة أن برشلونة لن يحصل على أي فارق مادي نظير خروج الهولندي الدولي، مؤكدة أن الصفقة تبادلية دون صرف أي مبالغ مالية .

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