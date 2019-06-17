مباشر .. إطلاق نار في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية ترجمة خولة الموسوي

2019/06/17 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقارير إعلامية تتحدث عن إطلاق رجل أعيرة نارية على مبنى اتحادي.

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