عبد المهدي يؤكد لمبعوث بوتين أهمية تجنيب المنطقة خطر الارهاب والحرب

2019/06/17 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي".يشار إلى أن البلاد استقبلت الأيام الماضية، العشرات من المسؤولين من مختلف الدول وتم عقد اجتماعات مكثفة للتباحث حول الجوانب المشتركة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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