تيار الحكمة: لا نريد اسقاط الحكومة

2019/06/17 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

أكد النائب عن تيار الحكمة علي البديري، ان الايام القليلة

المقبلة ستشهد ظهور ملامح أولية لشكل كتلة معارضة برلمانية قوية

ومتماسكة لتكون الكتلة الاكبر والاكثر تاثيرا في تقويم العملية

السياسية.

وقال البديري في بيان، ان "ذهابنا للمعارضة السياسية هو خطوة مهمة

وضرورية لتصويب العملية السياسية والديمقراطية بالعراق الجديد،

وستكون حافز للاطراف المترددة في حسم موقفها بالمضي معنا في طريق

العمل التقويمي والتصحيحي للسلطة التنفيذية".

وبين، ان "أحد أهم أسباب تلكؤ الحكومات السابقة هو عدم وجود معارضة

حقيقية فكان الجميع فيها وانفسهم ينتقدوها اما خطوة الحكمة اليوم

فهي البداية الحقيقية للعمل الديمقراطي الواضح".

واضاف البديري، ان "الحكمة لا تريد اسقاط الحكومة ولا نستهدف شخوصا

لذاتهم ولسنا معارضة من خارج الحدود بل نحن ضمن العملية السياسية

ونسعى لتمثيل الشعب بشكل حقيقي من خلال الدفاع عن همومهم ومطالبهم"،

مشددا على ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد ظهور ملامح اولية لشكل

كتلة معارضة برلمانية قوية ومتماسكة لتكون الكتلة الاكبر والاكثر

تاثيرا في تقويم العملية السياسية".

ولفت البديري، الى ان "المرحلة المقبلة ستشهد محاسبة لجميع الفاسدين

وممن اخفقوا بعملهم وسنضع برنامج لتقييم جميع الوزراء ونستجوب

المقصرين والمتلكئين منهم بعيدا عن المزايدات والشعارات الرنانة

التي لم تحقق شيء سوى زيادة مستوى الفقر والبطالة والفساد ونقص

الخدمات".

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