كوردستان تغرم من يستورد انواعا محددة من السيارات 50 مليون دينار

2019/06/17 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عددا من القرارات الجديدة بشأن استيراد السيارات المتضررة والغارقة، مشددة على انها ستغرم اية شركة لا تلتزم بهذه القرارات 50 مليون دينار عراقي.وفي كتاب صادر اليوم الاثنين، ومذيل بتوقيع وزير الداخلية كريم سنجاري ومعمم لجميع مديريات الجمارك والمرور، ضم محضر خاص بالية تنفيذ قرار منع استيراد السيارات المتضررة من الاصطدام والتي تمت صيانتها والسيارات التي تعرضت للغرق.ووفقا للمحضر فان السيارات التي تم قص (الشاصي) الخاص او الغريقة او مصانة السقوف لا يسمح بادخالها الى الاقليم باي شكل من الاشكال.واكد ان السيارات المسموح بادخالها الى الاقليم هي التي تم طلاؤها للتجميل او التي تم تغيير مصابيحها او اطاراتها او التي تلقت الصدمات من الجوانب بشكل خفبف او التي تم رفع واقيات اطاراتها (التشامرلغات) وتصليحها غير مشمولة بقرار منع الاستيراد ويسمح بادخالها الى الاقليم.واوضح القرار ان الشركات التي لا تلتزم ببنود هذا القرار ستغرم مبلغا مقداره 50 مليون دينار عراقي، مبينا انه اذا تم اكتشاف اختلاف بين فحص السيارة والفحص النهائي من قبل اللجان المرورية سيتم تغريم الشركة بمبلغ 5 ملاييين دينار عراقي لكل مرة.

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