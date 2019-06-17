تسريب يثير مخاوف أصحاب هواتف “آيفون” الذكية

2019/06/17 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تسريب جديد، تداوله عدد من المعنيين بأخبار شركة “أبل” الأمريكية، على مواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف كل أصحاب هواتف “آيفون” الذكية.

وكشفت صورة لهاتف “آيفون” يعمل

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