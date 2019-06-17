طهران: على الرياض ان تعدل عن نهجها الخاطئ

2019/06/17 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت الخارجية الإيرانية في معرض ردها على التصريحات الاخيرة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن املها في تعدل السعودية عن النهج الخاطئ الذي لم

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