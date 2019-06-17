الاتحاد : أبلغنا بارزاني بأننا لن يتخلى عن كركوك

2019/06/17 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان انور، الإثنين، أن زيارة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الى مقر الإتحاد الوطني الكردستاني تشاورية وليست من أجل التوافقات.وقال أنور لـ/ المعلومة /، إن “الاتحاد الوطني الكردستاني أعطى رسالة الى بارزاني خلال الاجتماع في السليمانية ان الإتحاد لن يتنازل عن كركوك وادارتها كونها أساس ومفتاح […]

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