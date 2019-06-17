2019/06/17 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور ( القفا ) حين يتوجع ويتفجّع : عن حذف الحلقات التى شاركت فيها فى برنامج (عصير الكتب ) أولا : 1 ـ هناك من يأخذ بيده زمام المبادرة والمبادأة ، ثم هناك الطرف الآخر الذى يقع فى رد الفعل ، يتأوه ، يصرخ ، يشتم ، يلعن ويتوجّع ويتفجّع .هذا يذكرنا بالعملية الجنسية ، الرجل هو الفاعل والأنثى هى التى تتأوه وتتوجّع وتتفجّع .على مدى التاريخ فإن من يأخذ زمام المبادرة وزمام المبادأة قليلون فى هذا العالم ......

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