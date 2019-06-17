الجبوري :إيقاف الإجراءات المتعلقة بنقل النفايات والمخلفات الإشعاعية

2019/06/17 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة إبراهيم الجبوري، اليوم الأثنين، إيقاف الإجراءات المتعلقة بنقل النفايات والمخلفات الإشعاعية لحين وضع الأسس السليمة والآمنة للتخلص منها للحفاظ على سلامة وأرواح ابناء الشعب العراقي"

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