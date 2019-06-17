2019/06/17 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في السجن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في السجن وكالة خطوة برس.

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