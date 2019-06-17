الاتحاد الاوروبي يعلن التزامه بالاتفاق النووي الايراني

2019/06/17 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد الاتحاد الأوروبي استمرار التزامه بالاتفاق النووي مع إيران، بناء على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددا على ضرورة مواصلة إيران تطبيق الصفقة.الاتحاد الأوروبي: هدفنا الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران وعليها تطبيق التزاماتها إيران تتوعد برفع مستوى تخصيب اليورانيوم مع انتهاء مهلة الستين يوما وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي […]

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