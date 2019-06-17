2019/06/17 | 18:55

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عبدالمهدي يؤكد ان العلاقات العراقية الروسية مهمة ويجب تعزيزها لمصلحة البلدين

بغداد/..



اكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها لمصلحة البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، انه "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل، المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا الكسندر لافرنتييف ، والوفد المرافق له الذي يضم نائب وزير الخارجية وعددا من المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية والقائم بالاعمال الروسي في بغداد ، حيث جرى بحث العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية وتعزيز قدرات القوات العراقية ، وتطورات الاوضاع في سوريا وتحقيق الاستقرار فيها والاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر استانة ، الى جانب بحث الاوضاع الإقليمية والأزمة الحالية بين الولايات المتحدة الامريكية والجمهورية الاسلامية الايرانية".

واعرب السيد رئيس مجلس الوزراء عن "شكره وتقديره لمواقف الرئيس بوتن الداعمة للعراق واعتزازه بتطور العلاقات وارتياحه لوجود الرغبة المشتركة بتوسيعها في المجالات كافة" ، مؤكدا ان "العلاقات العراقية الروسية مهمة ومؤثرة ويجب تعزيزها لمصلحة البلدين والشعبين والمنطقة ولمواصلة محاربة داعش ، مشيرا الى اهمية التعاون والتفاهم حول مختلف القضايا الإقليمية والعمل على تجنيب المنطقة خطر الارهاب وتداعيات التصعيد والحرب وتحقيق السلام والاستقرار لشعوبها".

ونقل المبعوث الروسي "تحيات رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتن وامنياته للعراق وحكومته وشعبه بالمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار ، والرغبة بإستمرار التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيز العلاقات الثنائية المتنامية ، وترحيب بلاده بعودة العراق الى دوره في المنطقة بقوة ، والعمل المشترك بين العراق وروسيا فيما يخص محاربة الارهاب والسعي لتحقيق الاستقرار في سوريا وعموم المنطقة ، واهتمام روسيا بمشاركة العراق في مؤتمر استانة كمراقب ، وضرورة تعاون دول الجوار لإنهاء حالة الحرب فيها واستمرار جهود محاربة الارهاب والقضاء على بقايا داعش".

وتابع البيان انه "حضر اللقاء وكيل وزير الخارجية نزار الخيرالله وعدد من المسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية والمستشارين".

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