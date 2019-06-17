بالفيديو.. محلل: إيران ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم لتسريع وتيرة التصعيد مع أوروبا

2019/06/17 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، محمد أبو النور، إن قول إيران أنها ستجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب اعتبارًا من السابع والعشرين من الشهر الجاري، أنه سوف تهرب إلى الأمام، وهذا الخيار أن إيران وصلت إلى مرحلة من اليأس.

وأضاف أبو النور، مع الإعلامي وائل العنسي عبر النشرة الإخبارية، التى تذاع على فضائية الغد، أن إيران تمهلت تقريبًا منذ الثامن من مايو 2018 فنحن أمام 13 شهر عن خروج ترامب الرئيس الأمريكي، من الاتفاق النووي، وبالتالى أن هذا التمهل يعنى أن إيران تمارس الضغط الأقصى على أوروبا لتحويل الأقوال إلى أفعال لكن المعضلة فى هذة المسالة أن أوربا لا تملك بالفعل إلا الأقوال فقط لأن الشركات الأوربية التى انسحبت من إيران، والالتزام الأوربي ليس حكوميًا وليس التزامًا خاصًا، وهذة الشركات خاصة وليس تابعة للحكومة.

وأوضح أن إيران تعامل أوربا بأنه صانع القرار الإيراني الذي يحمي الشركات ويخضع الشركات لآرائه ورغباته السياسية، ومن هنا مكمن المعضلة في الأزمة.

وأشار إلى أن إيران تريد أن تسرع وتيرة التصعيد مع أوروبا بسبب إعلانه رفع تخصيب اليورانيوم، مضيفًا أن أوروبا سوف ترسل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن وهذا ما تتخوف منه إيران، وهذا يعني كارثة لإيران.

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن إيران ستتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب اعتبارا من السابع والعشرين من الشهر الجاري، من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لم يعد أمام أوروبا متسع من الوقت لإنقاذ الاتفاق النووي، مشددا على أن انهيار الاتفاق النووي ليس من مصلحة العالم بأسره، بينما أكد الكرملين أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي حتى الآن.

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