القبض على تاجر مخدرات بحوزته 2000 قرص مخدر في ذي قار

2019/06/17 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ذي قار

أعلنت

شرطة ذي قار، اليوم الأثنين، القبض على متهم بحوزته ( 2000 ) قرص مخدر نوع كبتاجون

ومسدس نوع ( ميكا روف ) وثماني أطلاقات.



مشيرة الى ان المتهم يعمل بصفة منتسب شرطة

اتحادية.

وذكرت

الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريق عمل مشتركاً تمكن

من القبض على المتهم ( أ .



ر .



م ) البالغ من العمر 39 عاما يسكن قضاء الشطرة يعمل

بصفة منتسب شرطة اتحادية وضبط بحوزته ( 2000 ) قرص مخدر نوع كبتاجون كما وضبط بحوزته

مسدس نوع ( ميكا روف ) و ثمانية أطلاقات وتم

ضبط سيارة يقودها المتهم نوع تويوتا صالون”.

واضافت

ان “عملية إلقاء القبض نفذت بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة تفيد بمتاجرته بالمواد

المخدرة”.



مؤكدة “اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا بحق المتهم

وتوقفيه وفق الماده ( 28 ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

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