شرطة البصرة تعلن القبض على عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية

2019/06/17 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ البصرة

أعلنت

مديرية شرطة محافظة البصرة، اليوم الاثنين، القبض على عصابة مختصة بسرقة الدراجات النارية،

في منطقة الموفقية.

وذكرت

المديرية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “شرطة البصرة، وضمن

العمليات النوعية والمتميزة التي تقوم بها في ملاحقة العصابات الاجرامية والقضاء عليها،

تمكنت مفارز مركز شرطة الموفقية من القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية في المنطقة”.

وأضاف

البيان، أن “افراد العصابة ضبط بحوزتهم دراجة مسروقة وادوات لتعاطي المخدرات”،

مشيراً إلى “احالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل”.

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