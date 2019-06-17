2019/06/17 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، القبض على متهم بحوزته ( 2000 ) قرص مخدر نوع كبتاجون في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “فريق عمل مشتركاً تمكن من القبض على المتهم ( أ .ر .م ) البالغ من العمر 39 عاما يسكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بحوزته 2000 حبة مخدرة في ذي قار وكالة خطوة برس.

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