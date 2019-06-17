2019/06/17 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتبرت الولايات المتحدة، نية السلطات الإيرانية رفع مستوى تخصيب اليورانيوم “ابتزازا نوويا”، ودعت المجتمع الدولي إلى تشديد الضغط على إيران في هذا السياق.واشنطن: إيران تمارس ابتزازا نوويا وندعو لتشديد الضغط الدولي عليها إيران تتوعد برفع مستوى تخصيب اليورانيوم مع انتهاء مهلة الستين يوما وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن: إيران تمارس ابتزازا نوويا وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: إيران تمارس ابتزازا نوويا) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: إيران تمارس ابتزازا نوويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).