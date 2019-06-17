غوريلا تصدم صاحب حديقة ببتلاع 7 ملايين نيرة نيجرية

2019/06/17 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تسللت أنثى غوريلا إلى مكتب المدير المالي في احدى حدائق نيجيريا وتناولت نحو 7 ملايين نيرة "العملة النيجيرية" أي ما يعادل نحو 360 ألف جنيه مصري.

ويقول المدير المالي بحديقة di zoo عمر كوبو، إنّ اختفاء المال من المكتب، وهو 6 ملايين 320 ألف نيرة، كان حصيلة مرور 5 أيام من الاحتفالات بنيجيريا، لافتا إلى أنّ التحقيق جار مع الموظفين الموجودين في الخدمة خلال سرقة الأمور.وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية كانو، إنّه يتم التحقيق حاليا في سبب وجود هذا الكم من الأموال في الحديقة طوال 5 أيام، دون توريده أو تسليمه إلى الدولة.



ولم يتم التأكيد من الشرطة إنّ كانت الغوريلا تناولت المال أم لا.انتهى

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