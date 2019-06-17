القبض على متاجر بحوزته {2000} حبة كبتاجون في ذي قار

2019/06/17 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار:الفرات نيوز} القت قوة امنية، اليوم الاثنين، القبض على متاجر بحوزته {2000} حبة مخدرة في ذي قار.

وذكر اعلام شرطة ذي قار في بيان، تلقت {الفرات نيوز} على نسخة منه" تمكن فريق عمل مشترك من القبض على المتهم { أ .



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م} البالغ من العمر 39 عام يسكن قضاء الشطرة يعمل بصفة منتسب شرطة اتحادية وضبط بحوزته {2000} قرص مخدر نوع كبتاجون".واضاف" كما وضبط بحوزته مسدس نوع {ميكا روف} وثمانية أطلاقات وتم ضبط سيارة يقودها المتهم نوع تويوتا صالون".واشار" نفذت عملية إلقاء القبض على المتهم بعد توفر معلومات استخبارية دقيقة تفيد بمتاجرته بالمواد المخدرة، كما اتخذت بحقه كافة الإجراءات القانونية اللازمة أصوليا وتوقفيه وفق الماده {28} من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية".انتهىبواسطة: علي الخفاجي

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