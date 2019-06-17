وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي اثناء محاكمته

2019/06/17 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي اثناء محاكمته بالقاهرة اليوم.

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