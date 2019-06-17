الحلبوسي يدعو الى الإسراع في صرف مستحقات أجور المحاضرين بجميع المحافظات

2019/06/17 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الى الإسراع في صرف مستحقات أجور المحاضرين بجميع المحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان إن رئيس مجلس النواب بحث مع وكيل وزير المالية وكالة ماهر حماد، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي ، ملف أجور المحاضرين، مطالبا بالمتابعة والإسراع في صرف مستحقاتهم بجميع المحافظات، وإنهاء هذا الملف، مبينا ان اللقاء ناقش ايضا الحلول الممكنة لمشكلة الدرجات الوظيفية للموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وتسكينهم في الدرجة الرابعة، ورفع الغبن عن هذه الشريحة التي تمثلُ فئةً كبيرةً من الكوادر الوسطية في العراق.

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