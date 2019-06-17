2019/06/17 | 19:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراق.. مبالغ مالية لقاء محاكمة “أجانب داعش") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
يحاكم العراق مقاتلي داعش الأجانب بعدما تخلت عنهم معظم دولهم.
وأشارت بيشا ماجد، صحفية مستقلة تعمل من ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العراق.. مبالغ مالية لقاء محاكمة “أجانب داعش") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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