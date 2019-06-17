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العراق.. مبالغ مالية لقاء محاكمة “أجانب داعش"


العراق.. مبالغ مالية لقاء محاكمة “أجانب داعش
2019/06/17 | 19:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

يحاكم العراق مقاتلي داعش الأجانب بعدما تخلت عنهم معظم دولهم.

وأشارت بيشا ماجد، صحفية مستقلة تعمل من ب...

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